Kia lança EV5, seu primeiro elétrico no país SUV elétrico tem motor com 217cv e alcança 402km no ciclo Inmetro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 20h55 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h55 )



A Kia apresentou hoje seu primeiro veículo 100% elétrico no país, o SUV médio EV5. Em momento de transição anunciado há dois anos, a marca complementa o portfólio que já tinha modelos híbridos como o Niro e Sportage. O preço é de R$ 399,9 mil em versão única, Land.

Com motor elétrico de 217cv e 31,6kgfm de torque, a Kia Motors anuncia que o EV5 tem um alcance de 402 km, de acordo com o INMETRO, e de 550 km, segundo o ciclo europeu WLTP, o Kia EV5 é equipado com uma bateria de 88,16 kWh de energia.

Segundo a Kia o EV tem aceleração de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos. A recarga do EV5 em potência máxima permite entrada de 360 kW, a bateria pode ser carregada até 80% em 27 minutos. Já em corrente alternada (AC) de 11 kW, o tempo de recarga é de aproximadamente 8h10.

Entre os itens de série o Kia EV5 conta com freios a disco nas quatro rodas, direção elétrica e uma transmissão com sistema de engrenagem de redução. Na ficha técnica o EV5 mede 4.615 mm de comprimento, 1.875 mm de largura e 1.715 mm de altura, com um entre-eixos de 2.750 mm, além de porta malas de 1.718 litros com os bancos traseiros rebatidos.

De série o EV5 é equipado com uma série de assistências à condução (ADAS), como alerta de fadiga, assistente de permanência na faixa, prevenção de colisão frontal, entre outros recursos avançados.

No Brasil, o EV5 é oferecido com uma garantia de 5 anos sem limite de quilometragem e 8 anos ou 160 mil km para a bateria. O preço de lançamento é de R$ 399.990,00, incluindo um carregador de emergência, um wallbox residencial de 7 kW e as três primeiras revisões gratuitas na rede de concessionários.

“Apesar da instabilidade interna que o país vem enfrentando com desvalorização do real frente ao dólar a Kia cresceu 14,57% este ano”, disse José Luiz Gandini. Vale lembrar que a Kia havia vendido apenas 5.000 unidades ao longo do ano de 2023 e agora começa um período de recuperação com novos produtos no portfólio.

De acordo com Gandini “os centros de pesquisa e desenvolvimento mantiveram projetos ecléticos de tecnologia passando por modelos híbridos, a hidrogênio, e híbridos flex atendendo a diversos tipos de clientes”, reforçando a ideia da marca em lançar modelos híbridos além dos elétricos.

A Kia mira competidores do mercado premium como Volvo XC40 e BMW iX1 XDrive e promete maior espaço interno e maior autonomia (incluindo o P8 do Volvo, que tem mais bateria) que a concorrência.