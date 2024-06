Alto contraste

Marca de tecnologia da Geely, Zeekr quer lançar 7 carros até 2026

A Zeekr é uma marca recente do grupo Geely que neste primeiro semestre fez anúncios importantes incluindo o ingresso no mercado brasileiro. E agora em uma reunião feita com o Deustche Bank, a marca Zeekr revelou os planos para lançar sete veículos em um espaço de dois anos e meio.

Além do 001 e do Zeekr X já mostrados no Brasil e que devem chegar até o final do ano, a marca deve apresentar uma perua chamada Zeekr 007 feita para o mercado europeu entre outras novidades.

Mas antes disso a Zeekr deve lançar a Mix MPV, um veículo multituso que já foi apresentado no Salão de Pequim além de um SUV chamado CX1E (Zeekr Ark). Além desse veículo multiuso a Zeekr deve lançar dois produtos que são conhecidos até agora como EX1E que será um veículo grande e DX1E que será um SUV médio

Para 2026 a Zeekr deve lançar uma outra minivam chamada até agora de Beluga enquanto outro crossover é conhecido internamente como Grampus. Mais informações serão reveladas no futuro.





