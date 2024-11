Mercedes E53 AMG: esportivo e híbrido chega a 577cv Nova geração combina tradicional seis cilindros com motor elétrico para ser divertido e econômico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h31 ) twitter

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz vem descobrindo que o seu cliente não é muito fã de veículos elétricos. Tanto que ao longo do ano a empresa alemã recuou de sua ousada meta de eletrificação e passou a divulgar e introduzir novos veículos híbridos do tipo plugin. Um símbolo dessa “nova era” é o Classe E53 AMG, que combina esportividade com eficiência sem abrir mão de um motor a combustão.

O Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 chegará em breve às concessionárias primeiro nos Estados Unidos com preço salgado de $88.000 (cerca de R$ 500 mil). No entanto é um preço menor do que os similares elétricos cuja aceitação está em baixa hoje em dia.

Com esse orçamento a Mercedes Benz entrega um sedã híbrido plug-in de alta performance que conta com um motor seis cilindros em linha turbo de 3,0 litros, um motor elétrico e uma bateria de 21,2 kWh. Isso proporciona ao sedã uma potência combinada de 577cv e 75kgfm de torque, embora o modo Race Start aumente a potência para 604cv.

Esses números são impressionantes e permitem que o sedã esportivo com tração nas quatro rodas acelere de 0-100km/h em apenas 3,7 segundos. A autonomia elétrica é de 68 km.

Mantendo o tema de performance, o carro vem de série com direção ativa nas rodas traseiras e suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo. Os clientes podem adquirir ainda o pacote AMG Dynamic Plus, que adiciona um diferencial traseiro de deslizamento limitado, suportes dinâmicos do motor e uma velocidade máxima aumentada para 280 km/h. O pacote também inclui o já mencionado modo Race Start, além de um sistema de frenagem composto de alta performance, com pinças de seis pistões que agarram discos maiores na frente, medindo 15,4 polegadas (391 mm). Por fim, há um volante AMG Performance em couro e microfibra.

A Mercedes não divulgou uma lista detalhada de equipamentos, mas o E 53 Hybrid básico possui uma grade iluminada, um teto solar panorâmico e um sistema de infoentretenimento de 14,4 polegadas. Entre as novidades e itens de série, estão: carregador sem fio para smartphones, navegação com realidade aumentada e uma câmera com visão 360º.

O acabamento Exclusive adiciona faróis Digital Light, bem como vidro isolante térmico e acústico. Ele é complementado por um sistema de iluminação ambiente ativo e um sistema de som surround premium Burmester 4D. Com todos os opcionais o preço do carro chega a US$ 92,5 mil, cerca de R$ 528 mil em conversão direta. Não há previsão do lançamento do E53 AMG.

