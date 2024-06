Alto contraste

Mitsubishi lança série especial da Pajero Sport por R$ 415 mil

O segmento de utilitários grandes com motor turbodiesel ficou aquecido após a estreia da Chevrolet Trailblazer após a renovação discreta da Toyota SW4 no final do ano passado. Agora a Mitsubishi comunicou o lançamento do Pajero Sport Legend Black que terá 200 unidades por R$ 415.990.

Posicionado como topo de gama o Pajero Sport Legend Black 2024 traz um pacote visual inspirado na cor preta que compreende desde a grande antes cromada, molduras, rodas, estribo e capa de retrovisor.

Há apenas um detalhe na parte de baixo do para-choque que remete ao skid plate na cor cinza para diferenciar. Atrás há um emblema com a grafia “Legend Black”. Segundo a Mitsubishi os bancos contam com revestimento em couro especial Quole Modure que reduz o aquecimento da superfície em dias quentes dos trópicos.

Também são itens de série o som com 8 falantes de 510 watts, cluster digital e multimídia de oito polegadas sensível ao toque e compatibilidade com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto. Uma vez conectado, aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify.

Na mecânica não há mudança: o Pajero Sport segue com o motor MIVEC 2.4L Turbo Diesel tem 190 cv de potência e 43,9 kgf.m combinado com câmbio de oito velocidades e tração 4x4 com sistema SUPER SELECT II. Há sistema de controle de Cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, mitigação de colisão frontal entre outros.

“Com a chegada da nova série especial Pajero Sport Legend Black buscamos tornar a linha como um todo ainda mais competitiva no mercado nacional dentro do segmento de SUVs de luxo. Perfeito para família por comportar até 7 pessoas com segurança e conforto, além de acessar locais que somente um Mitsubishi chega. A série especial Black vem ao Brasil com visual esportivo e o luxo já característico da nossa linha Pajero Sport”, comenta Jack Nunes, diretor comercial da Mitsubishi Motors no Brasil.

Confira os preços da linha Pajero Sport 2024:

* HPE: R$ 339.990

* HPE-S: R$ 369.990

* Legend: R$ 409.990

* Série especial Legend Black: R$ 415.990





