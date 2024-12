Mitsubishi vai encerrar produção de motores no Brasil Com a chegada de uma nova geração e início do Proconve PL8, motor atual será descontinuado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 14h43 (Atualizado em 05/12/2024 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mitsubishi/Reprodução Mitsubishi/Reprodução

A Mitsubishi irá encerrar a produção de motores diesel na fábrica de Catalão/GO. Com a chegada da nova L200 rebatizada apenas como Triton que usa motor 2.4 turbodiesel (4N16) o anterior será descontinuado e o propulsor da nova picape virá importado.

Mitsubishi/Reprodução Mitsubishi/Reprodução

A informação foi publicada inicialmente pelo site Autos Segredos que reproduziu também uma nota de resposta da HPE, marca que representa as marcas Suzuki e Mitsubishi, sobre o encerramento a linha de motores. “Todos os trabalhadores desse departamento estão sendo realocados internamente para outras áreas”, afirma a nota.

Mitsubishi/Reprodução Mitsubishi/Reprodução

O Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão, Goiás (SIMECAT) negocia desde outubro a estabilidade da mão de obra empregada na linha de propulsores e inicialmente cogitava-se uma interrupção temporária na linha o que não aconteceu. Inicialmente a linha ficaria fechada por até seis meses mas agora a direção da HPE parece ter decidido importar os motores diesel da nova geração ao invés de produzir localmente.

Mitsubishi/Reprodução Mitsubishi/Reprodução

A unidade de motores da HPE funciona há 11 anos quando a marca nacionalizou a produção do ASX. O novo motor 4N16 turbodiesel tem 2,4 litros e duas turbinas, além de atender o Proconve L8. O anterior ainda em produção até o fim do ano é o 4N15.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Recentemente a Mitsubishi anunciou um plano de investimentos de R$ 4 bilhões diluídos em oito anos de operação na fábrica de Catalão. No início do ano, o CEO da HPE Mauro Correa, afirmou que os planos eram de chegar ao final do ano com um crescimento de 9,6% no volume de produção. “Nosso planejamento é produzir 21,6 mil veículos em 2024. A fábrica tem capacidade para 120 mil unidades, por isso temos o desafio de crescer os volumes em um curto espaço de tempo, para bem manter a nossa operação local.”, disse o executivo em março desse ano.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.