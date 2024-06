Alto contraste

Nissan Sentra 2025 ganha novidades para brigar com Corolla flex

O segmento dos sedãs médios já viveu tempos melhores. Hoje o Toyota Corolla segue líder e outros modelos como o Honda Civic desistiram da batalha e seguem como híbridos assim como BYD King e modelos compactos que tentam ser médios como o Virtus, City e o próprio Versa. Mas de olho em um filão de compradores tradicionais a Nissan reforça a aposta com o Sentra. O Sentra 2025 ganha mudanças visuais e mais equipamentos de série mantendo o preço competitivo.

O perfil do Nissan Sentra 2025 fica mais anguloso com a grade “V-motion” usada nos produtos mais modernos da marca com filetes horizontais, faróis LED e novo logotipo.

O interior ganha novos elementos em detalhes de acabamento e tem como destaque o apoio de braço central com 7,7 litros, mais entradas USB e na versao com couro “Sand” (caramelo) o espaço parece maior e transmite maior refinamento.

O motor é o conhecido 2.0 aspirado (MR20DD) de 151cv e 20kgfm de torque de ciclo Atkinson e injeção direta de combustível sendo apenas a gasolina e não flex associado ao câmbio automático CVT que simula oito velocidades. A suspensão é do tipo McPherson na dianteira e multilink na traseira.

Novos equipamentos nos detalhes

O Nissan Sentra 2025 não tem grandes mudanças mas ficou mais interessante. A versão Advance, de entrada, já tem Monitoramento de Ponto Cego (BSI), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Faróis Automáticos Inteligentes (HBA).

Visualmente há uma nova opção de cor Cinza Atlântico por inteiro ou teto na cor preta que a Nissan chama de “premium”. Há outras novidades como a Partida Remota do Motor e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro além da chave em novo formato.

Itens de série

Como item de série o Sentra vem com 6 airbags, alerta de colisão frontal, de tráfego cruzado e de alerta de atenção do motorista, alerta de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego, controle dinâmico de chassi integrado, assistente distribuidor de frenagem, farois inteligentes em LED, monitoramento de pressão de pneus, piloto automático e na versão Exclusive há câmeras 360 graus e detecção de objetos em movimento.

Preços e versões

O Novo Nissan Sentra 2025 chega às concessionárias da marca com o preço de:

Advance 2.0 CVT – R$ 156.390

Exclusive 2.0 CVT – R$ 176.690

Exclusive 2.0 CVT Interior Premium – R$ 178.390

Primeiro contato com a novidade

O Nissan Sentra 2025 mantém suas virtudes e agora com mudanças visuais fica mais interessante. O motor 2.0 de comportamento progressivo trabalha em um ritmo de rotação mais baixo graças ao ciclo Atkinson o que sempre rende bom consumo. O câmbio CVT mesmo com paciência transmite conforto de pilotagem de um sedã e agora, com novos itens de segurança, o Sentra fica mais preparado para enfrentar os concorrentes.

A Nissan só precisa conseguir importar mais unidades do carro para que o Sentra “apareça” mais no mercado pois virtudes para isso o sedã médio da marca já tem.

Com 500.000 unidades vendidas no mundo em 2023, foram 4.123 no Brasil segundo a Nissan por alta demanda do carro feito no México. Os preços são atrativos pois o Advance custa cerca de 26 mil a mais que as versões topo dos sedãs compactos e já vem bem equipada enquanto o Exclusive é mais barato que o Corolla 2.0 flex por exemplo.





