Novo Blazer EV terá autonomia de 481 km, segundo o Inmetro SUV chega em breve ao Brasil com motorização elétrica 18/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h38 )



Prestes a lançar o Blazer EV, a Chevrolet divulgou algumas informações técnicas a respeito da plataforma Ultium, com exclusiva tecnologia de baterias e sistema de carregamento.

Plataforma Ultium de carros elétricos Divulgação

A GM divulgou ainda que a bateria do Blazer EV terá 102kwh e uma autonomia de 481 km, conforme medição no Inmetro. Na prática, a autonomia do Inmetro considera o uso rodoviário, sendo que na cidade a autonomia pode ser até 30% maior.

Chevrolet Blazer EV já está no Brasil: lançamento será em breve Divulgação

Ainda a confirmar, os dados técnicos do Blazer RS mostram um motor de 345 cv e 44,9 mkgf de torque. O sistema de carregamento comporta 22 kW (AC) em carregadores domésticos e 190 kW (DC) em eletropostos. Recentemente, a GM mostrou a chegada do Blazer EV ao porto no Espírito Santo, indicando a proximidade do lançamento.

Segundo a GM, a plataforma Ultium oferece flexibilidade e a modularidade ideal para atender os principais mercados onde a empresa atua. No formato de placas verticais, as células ajudam a aproveitar o máximo de espaço em cada módulo, que podem ser enfileirados na horizontal para carros mais baixos (carros e crossovers) ou na vertical para carros mais altos (picapes e grandes utilitários) no assoalho da plataforma — o que traz vantagens em aproveitamento de espaço da carroceria e na distribuição mais uniforme de peso entre os eixos.

Blazer EV terá a autonomia de 397, 467 e 471 km a depender da versão

“Aqui está uma das razões pelas quais esta nova geração de veículos elétricos da GM conta com um design marcante, performance acima da média, autonomia elevada e pacote de equipamentos generoso. Outro benefício da tecnologia Ultium é a possibilidade de projetar veículos com mais de um motor, diferentes tipos de tração e eficientes sistemas de regeneração de energia”, explica Plínio Cabral, diretor de Engenharia Elétrica da GM América do Sul.

Blazer EV Chevrolet Divulgação

A base da plataforma Ultium é totalmente selada, com as baterias compondo a parte inferior da estrutura. Além de reforçar essas regiões críticas de proteção para os ocupantes, ter as células enclausuradas como parte do chassi aumenta ainda mais a segurança dos módulos e do sistema elétrico de alta tensão. Sem contar demais benefícios, como melhor dirigibilidade e estabilidade do veículo. O Blazer EV já é testado no Brasil há mais de um ano.

