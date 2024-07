Novo Charger Daytona ganha retoques antes do lançamento Coupé esta perto de estrear nos EUA com motor elétrico e a combustão

A Stellantis prepara o lançamento da versão final do Charger Daytona, uma nova geração para o esportivo que terá motor elétrico e a combustão para agradar os dois perfis de consumidores.

O YouTuber AMP registrou imagens de uma unidade do Charger EV perto do lançamento.

O carro já foi mostrado mas de forma renderizada e ainda como protótipo mas em breve será mostrado de forma oficial. Porém nada de motor V8 mas sim o Hurricane 6 (seis cilindros em linha) e também um motor elétrico.

O Charger mescla elementos novos e antigos em design que remetem ao clássico Charger e ao último modelo que saiu de linha há apenas alguns meses. A versão elétrica terá 596cv e 54kgfm de torque com opção de um “Stage 1″ com 40cv a mais no Scat Pack ou 80cv extras no Stage 2 que eleva a potência para 670cv e 85kgfm.

Já para os fãs do tradicional Charger a versão a combustão tem motor seis cilindros em linha turboalimentado para 420cv enquanto na versão Sixpack H.O. deverá chegar a 550cv. A ideia é que o Charger seja um sucessor digno para a linhagem do Charger/Challenger e também das variantes Hellcat e Demon.





