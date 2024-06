Novo Chery Tiggo 8 é registrado no Brasil, mas não deve chegar tão cedo Projeto registrado no INPI mostra novidade a caminho mas tempo de chegada deve ser longo

Novo Chery Tiggo 8 é registrado no Brasil, mas não deve chegar tão cedo (Fotos: Autoindustrya/Reprodução)

A Caoa Chery está mesmo precisando de novidades para o mercado nacional e acaba de registar o projeto do Tiggo 8 por aqui. O SUV híbrido de sete lugares que já liderou este segmento no país teve as novas formas registradas pela fabricante. No entanto deve demorar um bom tempo para chegar.

Isso porque o projeto registado no Instituto Nacional de propriedade intelectual (INPI) mostra que o novo desenho segue o projeto recém apresentado no Salão de Pequim. no entanto, o crossover ainda não foi lançado oficialmente nas concessionárias da Chery o que só deve ocorrer no segundo semestre. Atualmente a expansão da Chery está focada em outras marcas do grupo como OMODA, Jaecoo e Jetour.

Assim, só devemos ver esta novidade por aqui em meados de 2025. Recentemente, a Caoa Chery deu sinais de que estaria testando por aqui o Tiggo 8 para produção local em Anápolis mas ainda sem o facelift chinês.

As formas do SUV remetem ao projeto do Tiggo 9 que é maior nas proporções. Na China o Tiggo 8 pode ter motor turbo 2.0 de 254cv e 39,8kgfn de torque combinado com câmbio automático de oito marchas. Já a versão híbrida plugin deve combinar o motor 1.5 turbo bem conhecido na linha Chery com 156cv e um motor elétrico de consumo interessante de 76km/litro.

A chegada do Tiggo 8 renovado à China é esperado para o mês de agosto.





