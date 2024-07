Novo Creta chega a 100.000 unidades vendidas na Índia Reestilização agrada público indiano e deve chegar aqui em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 28/07/2024 - 17h00 ) ‌



Novo Creta chega a 100.000 unidades vendidas na Índia

Um pouco mais perto da estreia no mercado brasileiro, a mais recente reestilização do Hyundai Creta tem feito muito sucesso na Índia. Em apenas seis meses, o SUV compacto emplacou nada menos do que 100.000 unidades.

E só a partir de março é que as fábricas conseguiram atingir o máximo da produção prevista. A média de vendas está chegando próxima das 20.000 unidades por mês o que surpreendeu a Hyundai.

Com uma ampla gama de motores, que inclui desde o 1.6 passando pelo 1.0 turbo e 1.5 diesel, o Creta junto com o Seltos são os crossovers mais vendidos no mercado indiano.

Por aqui há uma expectativa de que a Hyundai mostre a versão reutilizada até o final do ano. O Creta é um dos compactos mais vendidos do país e atualmente é justamente o líder do mercado de 0 km em uma briga acirrada com o Volkswagen T-Cross e com o veterano Nissan Knicks.