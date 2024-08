Novo Peugeot 2008 2025: veja a lista de 25 acessórios Mopar Itens vão de frisos e protetor de cárter a projetor de logo e câmera de segurança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 17h00 ) ‌



Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

A nova geração do Peugeot 2008 foi lançado no Brasil com desenho arrojado e a estreia de motor turbo T200. Disponível em quatro versões com preços a partir de R$ 119,9 mil, o Peugeot 2008 agora tem a lista de acessórios divulgada pela Stellantis.

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

O SUV da marca ganha a possibilidade de personalização com o ‘Protetor de Soleira Iluminado’ e ‘Pedaleira Esportiva’ (Estilo), ‘Projetor de Logo’ e ‘Câmera de Segurança’ (Tecnologia), ‘Barras Transversais de Teto’ (Lazer), e ‘Protetor de Carter’ (Proteção).

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

Na linha de itens de lazer o carro pode ser equipado com as barras de teto funcionais com capacidade de 50Kg de carga, ‘Suporte para Bike’, ‘Engate Reboque’ além de ‘Tapete para Porta-Malas’ entre a lista dos 25 itens Mopar.

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

Além do motor T200 turbo em todas as versões a Peugeot destaca que todas as versões contam com rodas de liga-leve diamantadas de 17″ e a nova central multimidia PEUGEOT i-Connect de 10,3″, com espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

