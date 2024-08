Preços e versões do novo Peugeot 2008: equipamentos e especificações SUV compacto vem equipado com motor T200 1.0 litro turbo de até 130 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 18h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h00 ) ‌



Preços e versões do novo Peugeot 2008: equipamentos e especificações

O novo Peugeot 2008 estreia em novo visual com novo visual, motorização e novas versões com preço partindo de R$ 119 mil. Com essas novidades, o SUV compacto passa a ter o desenho alinhado com a opção 100% elétrica, assim como o padrão de design da montadora francesa. Ademais, por ser uma marca do grupo Stellantis, o crossover vem equipado com motor T200 1.0 litro turbo de até 130 cv, que também equipa o 208. Por fim, o modelo passa a contar com novos equipamentos de assistência à condução, entre outros. Veja preços e versões do novo Peugeot 2008.

Motor T200

Todas as versões do novo Peugeot 2008 são equipadas com motor T200, que está presente em modelos Fiat Pulse, Fastback e Strada, Citroën C3 Aircross e Peugeot 208. Esse conjunto motriz da Stellantis rende até 130 cv com 200 Nm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT, que simula sete velocidades.

Peugeot 2008 Active - R$ 119.990

A versão de entrada Peugeot 2008 Active vem equipada com faróis full LED, I-Cockpit 2D digital, nova central multimídia Peugeot Connect 10,3 polegadas com conexão com sistemas Android Auto e Apple CarPlay, bancos em tecido e couro, freio de estacionamento elétrico, entre outros.

Peugeot 2008 Allure - R$ 129.990

Além de todos os equipamentos da configuração Active, a opção intermediária Allure conta com alerta de ponto cego, retrovisores externos rebatíveis, câmera com visão 360 graus, carregador de smartphone sem fio, bancos em couro, Keyless Enter ‘N Go, entre outros itens.

Peugeot 2008 GT - R$ 149.990

Por fim, a versão topo de linha GT acrescenta todos os equipamentos das duas anteriores, bem como traz desenho GT Black Design, grade na cor do veículo, teto bitom, teto solar panorâmico, faróis full LED 3D, I-Cockpit 3D, bancos em couro GT, seis airbags, Peugeot Driver Assist, que conta com reconhecimento de placa de velocidade, sistema ativo de ponto cego, assistente de farol alto, sistema de permanência em faixa, alerta de atenção de fadiga, frenagem automática de emergência e alerta de colisão, entre outros equipamentos.