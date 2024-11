Quais são os planos para a segunda fábrica da Toyota em Sorocaba? Nova unidade terá 160.000 m2 de área construída Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/11/2024 - 16h20 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h29 ) twitter

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A Toyota lançou neste semana a pedra fundamental para uma segunda fábrica em Sorocaba/SP. A unidade localizada em um terreno de 400 mil m2 será importante em uma estratégia audaciosa para a marca japonesa: a de produzir mais dois modelos híbridos flex.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Toyota Rafael Chang e também do governador do estado Tarcísio de Freitas.

“A Toyota investiu intensivamente no Brasil nos últimos anos e tem planos ambiciosos para acelerar ainda mais nossas operações no país. A ampliação da fábrica de Sorocaba nos permitirá ampliar nossa produção local, exportar para toda a região e assim gerar e distribuir mais valor para toda a sociedade, em forma de empregos e desenvolvimento econômico”, comenta Rafael Chang, CEO da Toyota para América Latina e Caribe.

‌



Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A Toyota está “desligando” a fábrica de Indaiatuba para se concentrar em uma só unidade. Hoje a fábrica de Indaiatuba produz o Corolla que passará a essa nova unidade. Além do Corolla também o Yaris Cross será feito na mesma fábrica que terá 160 mil m2.

De acordo com a marca a ideia é ampliar a produção de veículos e de motores híbridos para atender um total de 23 mercados por meio de um programa de exportações.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

A Toyota prevê o investimento de R$ 11 bilhões e deve gerar mais 2.000 empregos até o final da década sendo 500 pessoas até 2026. A Toyota, sempre discreta com seus lançamentos, não cita nominalmente o Yaris Cross, mas diz que a tecnologia híbrida será “mais acessível” com este ciclo de investimentos.

