Sedã elétrico da XPeng é lançado por menos de R$ 100 mil Sedã elétrico pode ter o mesmo preço de um Nissan Versa nos EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 13h17 ) ‌



XPeng/Reprodução XPeng/Reprodução

A XPeng é uma das marcas chinesas que mais crescem no mercado chinês. Ela acaba de lançar um sedã de porte médio com motor elétrico com alcance superior a 500km, com preço inferior aos R$ 100 mil.

XPeng/Reprodução XPeng/Reprodução

Anunciado em junho, o Mona M03 foi precificado com um valor inicial surpreendente de 119.800 yuan (cerca de US$ 16.800, ou R$ 99,8 mil). Esse valor representa a média dos carros de entrada dos Estados Unidos, por exemplo, para se ter uma ideia da competitividade. E não se trata de um carro hatch ou subcompacto, pois o M03 é um modelo médio.

XPeng/Reprodução XPeng/Reprodução

O modelo básico é equipado com uma bateria de 51,8 kWh, que alimenta um único motor elétrico de 188cv (140 kW). Apesar da bateria menor, o Mona M03 oferece uma autonomia de até 320 milhas (515 km), segundo a norma CTLC.

XPeng/Reprodução XPeng/Reprodução

Além da motorização, todos os modelos vêm equipados com tecnologias de assistência ao condutor de Nivel 2 graças a um conjunto de radares de ondas milimétricas, 12 sensores ultrassônicos e sete câmeras.

