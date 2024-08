Shineray lança sua primeira moto de 200 cilindradas no país Com mais de 45 mil motos vendidas só este ano a marca prepara vários lançamentos em novos segmentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 07h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 07h12 ) ‌



Ricardo Henri Shineray/Divulgação Ricardo Henri Shineray Divulgação

A Shineray é uma das marcas que “corre por fora” no segmento de motocicletas há um bom tempo. Com crescimento de 146% nas vendas no primeiro semestre deste ano sobre o mesmo período de 2023 foram 45 mil motos vendidas até o final de junho e agora o primeiro grande lançamento é anunciado: a Storm 200.

Ricardo Henri Shineray/Divulgação Ricardo Henri Shineray Divulgação

Uma moto de média cilindrada com visual aventureiro e porte das pequenas BMW (assim como o estilo de carenagem e faróis) a novidade tem motor de 200cc e mostra evoluções diante dos modelos que a marca monta por aqui em segmentos de entrada.

Ricardo Henri Shineray/Divulgação Ricardo Henri Shineray Divulgação

A Shineray Storm 200 estará disponível nas cores cinza, preta e amarela. Entre os principais destaques está o painel de instrumentos digital, que inclui conta-giros, marcador de combustível, relógio, e odômetro (total e parcial). A iluminação de fundo do painel pode ser configurada de acordo com a preferência do motociclista, adicionando um toque personalizado à experiência de condução.

Shineray/Divulgação Shineray/Divulgação

Além disso, a Storm 200 vem equipada com iluminação completa em LED, proporcionando maior visibilidade e segurança durante a pilotagem. O banco bi-partido oferece maior conforto tanto para o piloto quanto para o passageiro, e a presença de uma tomada USB.

Shineray/Divulgação Shineray/Divulgação

Em termos de dimensões, a Storm 200 tem 2.000 mm de comprimento, 780 mm de largura, e 1.285 mm de altura (incluindo os espelhos), com um entre-eixos de 1.340 mm. A motocicleta também possui um vão livre de 180 mm em relação ao solo, o que permite uma maior capacidade de enfrentar terrenos variados. A altura do assento é de 780 mm, facilitando o alcance dos pés ao solo, e o peso em ordem de marcha é de 167,3 kg. O tanque de combustível tem uma capacidade de 13 litros. A Shineray Storm 200 chega em Pacote único sem opcionais ao preço de R$ 18.990.