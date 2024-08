Shineray pode ingressar no segmento de veículos no Brasil: veja flagra SUV foi visto em Pernambuco onde a marca tem fábrica de motos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h00 ) ‌



Shineray pode ingressar no segmento de veículos no Brasil: veja flagra @placaverde e @abandonadosptobr/Reprodução

A Shineray, tradicionalmente conhecida por vender motocicletas no Brasil, pode estar expandindo sua atuação para o segmento de automóveis. Recentemente, o crossover SWM G10F foi flagrado em Recife, Pernambuco, sugerindo que a marca está testando novos modelos no país. O veículo foi fotografado sem camuflagem, indicando que a empresa pode estar considerando lançá-lo no mercado brasileiro.

Diferente de outros modelos chineses que geralmente apostam em eletrificação, o SWM G10F possui um motor 1.5 turbo a gasolina, entregando até 137 cv de potência e 21,9 kgfm de torque. As opções de transmissão incluem um câmbio manual de seis marchas ou uma transmissão automática de dupla embreagem de sete marchas. Não há sistema elétrico ou híbrido nesse modelo, algo que o diferencia de muitos outros veículos chineses que têm chegado ao Brasil.

O design do SWM G10F exibe uma estética esportiva, com uma grande grade frontal, para-choques com apliques agressivos e rodas de perfil escurecido. A traseira do veículo conta com grandes saídas de escapamento e lanternas em formato de “Y”, reforçando a proposta esportiva do modelo. Embora ainda não haja imagens do interior, o modelo europeu equivalente, o Cirelli 3, apresenta um painel digital completo, um sistema de multimídia robusto e ar-condicionado digital.

Vale lembrar que desde 2016, a Shineray tem uma joint venture com a Brilliance, com os veículos sendo vendidos sob a marca italiana SWM em alguns mercados da Europa e América Latina. No entanto, ainda não há confirmação oficial de que o SWM G10F será comercializado no Brasil. A unidade flagrada em Recife estava com uma placa convencional, sugerindo uma importação independente para testes.