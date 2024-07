Alto contraste

Shineray prepara avalanche de lançamentos para o segundo semestre

A Shineray atua em segmentos de entrada no universo das motocicletas e cresceu nada menos que 146% nas vendas no primeiro semestre deste ano sobre o mesmo período de 2023. Foram ao todo 45 mil motos vendidas até o final de junho. A marca já tem 200 concessionárias e atua com força no nordeste e agora a Shineray prepara uma série de lançamentos para o nosso mercado.

Atuando desde a base com motos de 50cc até 175cc, agora a marca quer chegar a outros segmentos. Uma das estreias será a Urban 150 EFI, um scooter com visual arrojado, tela digital e até espelhamento para celular.

Outra novidade que está chegando é a Free 150 EFI de olho no segmento que tem a Honda CG Titan como referência. O motor é um 149cm3 com 11,9cv e câmbio de cinco velocidades, freio a disco, rodas aro 18 e o conjunto urbano que faz muito sucesso no Brasil.

Além dela a Titanium 250 e também a SHI 250 bem como a Iron da mesma cilindrada também estão previstas. A ideia é buscar os clientes que esperam uma motocicleta de cilindrada intermediária, segmento onde a Shineray até o momento não atuava. Mais detalhes serão mostrados em breve.

“Atingimos um patamar de qualidade e tecnologia que marcam uma nova era da Shineray no mercado nacional. Oferecer produtos com excelente custo-benefício está no nosso DNA, mas também passamos a investir fortemente na nossa relação com o revendedor e na padronização das lojas, além de trazer produtos de maiores cilindradas para o nosso portfólio”, disse o CEO da Shineray do Brasil, Edson Medeiros.





