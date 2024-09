Stellantis vai investir R$ 2,2 bi nos EUA para acelerar eletrificação Linha de montagem de Sterling Heights (SHAP) vai produzir RAM elétrica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

A Stellantis anunciou um investimento de US$ 406 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões em valor convertido) para a produção da nova Ram 1500 REV elétrica nos Estados Unidos. Os recursos serão direcionados a três instalações em Michigan e à linha de montagem de Sterling Heights (SHAP), que será a primeira fábrica da marca no país a fabricar um veículo totalmente elétrico.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Apesar da redução nas vendas de elétricos nos EUA, a RAM vai apostar na eletrificação diversificando a gama de utilitárias lembrando que a nova geração da RAM 1500 será oficialmente lançada já em outubro nos Estados Unidos.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Parte desse investimento também será direcionado para a unidade de Warren para o Jeep Wagoneer 100% elétrico. E a linha de produção de motores em Dundee será adaptada para a fabricação de bandejas de bateria e peças estruturais para as plataformas STLA Frame e STLA Large, usada em carros que estão chegando agora ao mercado norte-americano.

Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Carlos Tavares, CEO da Stellantis, destacou: “A Sterling Heights Assembly realizou uma transformação em tempo recorde. Estar pronto para construir nossa primeira picape elétrica Ram em Michigan é motivo de grande orgulho. Com esses investimentos, estamos fortalecendo nossa presença industrial em Michigan e apoiando uma abordagem multifacetada em resposta à demanda dos clientes.”

‌



Stellantis/Divulgação Stellantis/Divulgação

Picapes elétricas

A Ram 1500 REV chega ao mercado esse ano e pode alcançar até 800 km de autonomia com o pacote de baterias opcional de 229 kWh e até 560 km com o pacote de 168 kWh. A Ramcharger 2025 possui motores que somam 672 cv e 85 kgfm de torque, acelera de 0 a 100 km/h em 4 segundos e tem capacidade de reboque de 6,3 toneladas. A picape conta com uma bateria de 92 kWh, um gerador de 130 kW a bordo e dois motores elétricos. Inclui também tecnologia de carregamento bidirecional, permitindo carregar eletrodomésticos e iluminar uma residência.

Resumo dos Investimentos e metas da Stellantis para eletrificação

Fábrica de Picapes em Warren:



Investimento: US$ 97,6 milhões (cerca de R$ 566,56 milhões)



US$ 97,6 milhões (cerca de R$ 566,56 milhões)

Objetivo: Produzir o Jeep Wagoneer eletrificado



Produzir o Jeep Wagoneer eletrificado

Lançamento: Até o final de 2025



Até o final de 2025

Modelos: Wagoneer, Wagoneer L, Grand Wagoneer e Grand Wagoneer (versões eletrificadas e a combustão)



Wagoneer, Wagoneer L, Grand Wagoneer e Grand Wagoneer (versões eletrificadas e a combustão) Fábrica de Motores em Dundee:



Investimento: Mais de US$ 73 milhões (cerca de R$ 414,32 milhões)



Mais de US$ 73 milhões (cerca de R$ 414,32 milhões)

Objetivo: Montar e testar bandejas de bateria e produzir peças estruturais para as arquiteturas STLA Frame e STLA Large



Montar e testar bandejas de bateria e produzir peças estruturais para as arquiteturas STLA Frame e STLA Large

Início da Produção: Entre 2024 e 2026



Entre 2024 e 2026

Novos Componentes: Motor GME-T4 EVO e motor I-4 turbo de 1,6 litro (lançamentos em 2025)



Motor GME-T4 EVO e motor I-4 turbo de 1,6 litro (lançamentos em 2025) Investimentos no Brasil:



Polo Automotivo de Betim, MG:





Investimento: R$ 14 bilhões



R$ 14 bilhões



Período: Entre 2025 e 2030



Entre 2025 e 2030



Objetivo: Produção de veículos híbridos com a plataforma Bio-Hybrid



Produção de veículos híbridos com a plataforma Bio-Hybrid

Fábrica em Goiana, PE:





Investimento: R$ 13 bilhões



R$ 13 bilhões

Fábrica em Porto Real, RJ:





Investimento: R$ 3 bilhões



R$ 3 bilhões



Total no Brasil: R$ 30 bilhões



R$ 30 bilhões Metas Globais para 2030:



Investimento: Mais de € 50 bilhões (aproximadamente US$ 54 bilhões ou R$ 306 bilhões)



Mais de € 50 bilhões (aproximadamente US$ 54 bilhões ou R$ 306 bilhões)

Objetivo: Alcançar 100% de vendas de veículos elétricos na Europa e 50% de veículos elétricos leves nos EUA



Alcançar 100% de vendas de veículos elétricos na Europa e 50% de veículos elétricos leves nos EUA

Capacidade de Bateria: 400 GWh



Meta de Emissões: Emissão zero de carbono até 2038, com compensação para uma pequena parte das emissões restantes