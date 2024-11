Teste: nova Ram 1500 chega sem V8, mas é mais rápida e eficiente Novidades deixam a Ram 1500 mais esportiva e apta aos novos tempos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h11 ) twitter

A Ram já está no Brasil há quase 20 anos e desde 2019 a marca acelerou com mais força por aqui, tanto que hoje tem mais de 70% das vendas no segmento de picapes de luxo. Agora a Stellantis renova a Ram 1500 poucos meses após sua estreia nos Estados Unidos com mudanças importantes.

Para conhecer os preços e versões da Ram 1500 2025 confira nesta matéria especial. Agora é momento de registrar as impressões ao volante da nova versão.

Motor Hurricane 6 biturbo

Vale lembrar que além do visual renovado, a grande mudança da Ram 1500 está no motor. O motor V8 deixa de existir e agora ela usa um motor seis cilindros Hurricane 6 3,0 litros com 426cv e 64,8kgfm de torque com duas turbinas (cada um deles alimenta três cilindros).

“Esse motor é mais potente e mais leve, e sendo mais leve é mais econômico e emite menos poluentes, pois é tudo que queremos no motor que é potente com eficiência energética”, lembra Vitor Bohnenberguer, diretor de produto.

Com esse motor, o 0-100km/h é feito em 5,3 segundos. Em números, o consumo é de 6km/l na cidade e 7 na estrada, 20% a mais que a versão V8. O motor é conectado com câmbio Torqueflite de oito marchas com tração integral e cinco modos de condução.

Teste nos Estados Unidos

Testamos a renovada picape nos arredores de Dallas, no Texas, entre as vias de alta velocidade que cortam as cidades do entorno como Forth Worth, Irving e Arlington. Com funcionamento mais suave e menos “bruto” como no V8, o novo motor Hurricane 6 biturbo é visivelmente mais ágil ao toque do acelerador especialmente ao acionarmos o modo Sport.

No primeiro ímpeto da aceleração, a Ram 1500 ficou mais esperta e a calibração do sistema Adas é mais intuitivo nos controles de manutenção do carro na faixa, alerta e frenagem. No consumo, a Stellantis afirma que a picape de luxo ficou até 20% mais econômica. Mas esse quesito ainda será testado no Brasil, onde a gasolina repleta de etanol tende a render menos do que nos Estados Unidos.

As relações de suspensão seguem confortáveis, bem como as evoluções de marcha, pois o câmbio é o mesmo, assim como o sistema de tração. Agora, o sistema pneumático de controle de altura traz um nível de conforto aprimorado com controle por botões na cabine.

Por dentro, a Ram 1500 oferece o mesmo perfil de acabamento e modularidade. O banco traseiro tem um pouco de reclinação e há espaços e porta objetos em profusão por toda a cabine.

Dentro do nosso primeiro contato também testamos algumas novidades, como a atualização do ADAS que já está disponível no Compass e Commander com nível 2.

Em tecnologia, a Ram 1500 tem multimídia Uconnect de 14,5” com sistema de câmera 360°, painel digital de 12,3” com animações e o retrovisor é do tipo digital com câmeras.

No para-brisa há graduo display de 10” e há novos carregadores de indução para dois celulares, além de som premium Harman Kardian com 900 watts e 19 alto-falantes com cancelamento externo de ruído.

Entre as novidades, a Ram 1500 oferece chave digital no smartphone, pelo cartão chave ou chave presencial via “RAM App” que é um aplicativo que traz monitoramento remoto, compartilhamento de internet para até 8 dispositivos, alerta de emergência, navegação e conectividade. Mas esse item ainda não foi testado durante nosso primeiro contato.

Preços da Ram 1500 no Brasil

No Brasil, a Ram será oferecida no pacote Laramie com rodas aro 20 e acabamento cromado, interior bege (Bison bright/sea salt) e cinco cores para escolha por R$ 540.990 e na Laramie Night Edition rodas aro 22, capô esportivo (com mais vincos) e inspiração nos acabamentos na cor preta por R$ 555.990.

