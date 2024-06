Triumph vai lançar 3 motos no Festival Interlagos 2024 Motocicletas estarão disponíveis para o público testar no autódromo ao longo dos próximos dias

Triumph vai lançar 3 motos no Festival Interlagos 2024

A Triumph vai aproveitar o Festival Interlagos 2024 para lançar três novidades: Speed 400, Scrambler 400 X e Daytona 660 que é um modelo totalmente novo. As motocicletas estarão disponíveis para o público testar no autódromo ao longo dos próximos dias. A marca também apresenta a tradicional linha Tiger 1200 e Tiger 900.

Na tradicional Big trail a Triumph irá lançar a Tiger 900 GT, GT Pro e Rally Pro, cada uma fornecendo um aumento significativo no desempenho e nas especificações tecnológicas do produto e com preços de lançamento a partir de R$69.590,00 na versão GT.

A Tiger 1200 2024 recebe nova calibração de motor, alterações no virabrequim, no rotor do alternador e no balanceador, melhorando a entrega de torque de baixa rotação. Além disso, a versão Black Edition que chega ao mercado por R$88.990,00, também estará disponível. A marca conta com 33 pontos de venda pelo Brasil.





