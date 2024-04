Triumph acelera produção das novas 400cc em Manaus e amplia pré venda

Alto contraste

A Triumph anunciou esta semana que esta atuando com todo o efetivo para conseguir atender a demanda das motos de 400cv para entregar os primeiros pedidos entre abril e maio.

Linha de produção Triumph Brasil Linha de produção da Triumph em Manaus: produção mais rápida para atender demanda das 400cc

Em março a Triumph diz ter conseguido elevar a produção para 1.200 motocicletas e agora em abril o objetivo é atingir 1.500 unidades.

Triumph 400 2024 Scram 400 Triumph 2024





Com isso a Triumph ampliou a pré venda para mais 1.000 unidades dos modelos Speed 400 (a partir de R$ 29.990,00) e Scrambler 400x (a partir de R$ 33.990,00). É o mesmo preço da primeira fase de pré venda já esgotada.

Triumph 400 2024 Triumph 400 agora montada no Brasil no Pólo de Manaus/AM





Em comunicado a Triumph recomenda aos clientes que estão na fila de espera que já “confirmem seus pedidos na concessionária e iniciem os trâmites oficiais de compra. Esta fase é importante pois já deixa todo o processo pronto até a chegada das motos nos concessionários e posterior entrega”.

portfólio Triumph Triumph 400 2024 linha de produtos





“Este é um momento histórico da Triumph no Brasil, a produção da primeira moto de 400 cilindradas é um marco de entrada em um segmento que está em forte crescimento no país. Agradecemos a paciência de nossos clientes que estão aguardando ansiosamente as suas motos, fomos vítima de problemas logísticos de ordem mundial, alheios a nossa vontade. Dessa maneira a Triumph do Brasil enviará esforço máximo colocando todo o efetivo fabril de Manaus focado na produção exclusiva das motos de 400 cilindradas e atender os clientes dos primeiros lotes, devemos entregar mais de 2.000 motos entre abril e maio que logo estarão na estrada rumo aos concessionários e posteriormente as casas dos nossos clientes” declara Renato Fabrini Gerente Geral da operação no Brasil.