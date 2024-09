Volkswagen mostra carros antigos em sua nova “garagem virtual” Página da Garagem Volkswagen terá conteúdos exclusivos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2024 - 12h33 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen mantém um raro acervo de carros antigos na fábrica Anchieta em São Bernardo do Campo e agora, por meio do Instagram, a marca irá mostrar conteúdos inéditos sobre clássicos como Fusca, Kombi, Brasília, Passat e tantos outros.

Volkswagen/Divulgação Marcos Camargo Jr. 02.09.2024

O Instagram Garagem Volkswagen terá conteúdos exclusivos em fotos e vídeos acessível ao grande público. “Desde o início do projeto pensamos neste conteúdo pelo vínculo afetivo que muitas pessoas têm com a marca”, disse André Drigo, gerente de desenvolvimento de produto e coordenador do projeto na VW. Atualmente há 37 veículos expostos no acervo da Garagem Volkswagen que já foi visitado por mais de 6.000 pessoas. O R7-Autos Carros já esteve no espaço em algumas ocasiões.

Volkswagen/Divulgação Kombi Clube do Brasil/Reprodução

Agora além das fotos e vídeos a Volkswagen irá criar conteúdos como um podcast sobre temas históricos da marca. “Estimamos que ainda tenham 600 mil carros antigos de marca em circulação pelo país e esse vínculo das pessoas com a marca estará no centro das atenções desse projeto” explicou Claudio Rawicz, gerente de Comunicação da VW.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

A apresentação foi feita no escritório da Meta, em São Paulo, onde a Volkswagen expôs três carros antigos: Gol 1300L da primeira safra do compacto ano 1980, Fusca Itamar dos anos 1980 e uma Kombi “camuflada” com o QR code que leva à página nas redes sociais.

‌



Abertura ao público

Em 2025, a Volkswagen irá reabrir o programa de visita à Fábrica em São Bernardo do Campo que incluirá também uma passagem pela Garagem e pelo acervo dos carros antigos. Essa iniciativa já foi levada à prática em anos anteriores, o que incluiu um passeio pela fábrica mais antiga do país a bordo de uma Kombi conversível. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Os novos CLÁSSICOS DA GARAGEM SECRETA DA VOLKSWAGEN - carros guardados desde ZERO KM. VEJA O VÍDEO!