Xpeng P7 estreia em Paris e já tem 30 mil pedidos na China Sedã elétrico chinês tem duas versões e preço menor que um Tesla Model 3 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Xpeng fez sua estreia no Salão de Paris, na França, mas já coleciona números surpreendentes na China. O sedã elétrico chinês que é 10% mais barato que um Tesla Model 3 (cerca de US$ 29,6 mil na China, cerca de R$ 160 mil) já tem uma lista de espera grande com 30 mil pedidos em sua terra natal já desembarca com pretensões grandiosas no mercado europeu.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sedã cupê “liftback” chinês tem a linguagem “Roboface” com desenho aerodinâmico e toda pinta esportiva com farois afilados e ascendente sobre o capô, linhas esguias na lateral e um teto curvo para melhorar sua aerodinâmica. Como resultado, o coeficiente aerodinâmico do Xpeng P7 é de 0,206, melhor que o do Tesla Model 3 que é de 0,219.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Diferente do que os protótipos já anunciados o Xpeng P7 tem controle de direção autônoma com inteligência artificial. Batizado de Eagle Eye Vision ele melhora a percepção de distância dos radares Lidar em 125% e o reconhecimento de velocidade melhorou 40%.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Xpeng P7 mede 5,05m de comprimento, 1,93, de largura e 1,51m de altura sendo 12cm mais longo que um Mercedes Benz Classe. Com grandes telas internas e amplo teto panorâmico como item de série. O P7 tem motor de 241cv e a versão mais potente tem 308cv combinados alimentados por baterias LFP com 60,7kwh com 620km de autononomia no ciclo chinês ou 76,2kwh com até 710km. O consumo é de 11kw por 100km rodados, um dos melhores do mercado até agora.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

P7+ has a peak power of 180 kW (241 hp). A more powerful variant offers an electric motor for 230 kW (308 hp). There are two LFP battery options for the P7+: a 60.7 kWh for 620 km range (CLTC) and 76.3 kWh for 710 km (CLTC). Its energy consumption is 11 kWh/100km, thanks to a low drag coefficient. The P7+ has a double wishbone suspension in the front axle and rear multi-link independent suspension.

‌



Por hora, só a versão de 241cv está à venda por US$ 29,6 mi e as entregas começam em dezembro. Embora o carro esteja exposto em Paris, não há uma data precisa para a estreia do P7 por lá. A Xpeng já está presente em países como Alemanha, Noruega, Finlândia, entre outros na Europa além do Oriente Médio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.