Zeekr começa produção da van elétrica de luxo Mix Novidade de cinco lugares estreia em duas versões com até 700km de autonomia na China Autos Carros|Marcos Camargo Jr 23/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h01 )

CarNewsChina/Reprodução

A Zeekr já iniciou a produção da minivan elétrica Mix, sexto produto de marca premium do grupo Geely. A novidade tem cinco lugares e chega ao mercado chinês em duas versões com preços a partir de US$ 39,9 mil, cerca de R$ 224 mil em valores puramente convertidos.

CarNewsChina/Reprodução

Durante o lançamento, o CEO da marca Andy Man pontuou informações a respeito da minivan. O executivo lembrou que desde o conceito até a versão de produção a ideia inicial foi mantida com um veículo versátil com cinco lugares e muita versatilidade.

CarNewsChina/Reprodução

Entre os recursos estão as quatro portas deslizantes, abrindo amplo espaço para os ocupantes entrarem ou sairem do veículo. As duas poltronas da frente giram 270 graus e a cabine tem 1,35m de altura. No centro há uma mesa que pode ser armada entre os bancos.

CarNewsChina/Reprodução

A Zeekr também destacou que a rigidez torcional da cabine é superior a modelos premium, como o BMW X5. Em um teste de peso, um contêiner de 2.2 toneladas foi colocado sobre a carroceria da Mix que se manteve intacta.

CarNewsChina/Reprodução

Nas dimensões a Mix tem 4,66m de comprimento, 1,99m de largura e 1,77m de altura com eixos de 3,00m. As rodas dianteiras esterçam a 50 graus e exigem só 4,95m para uma manobra completa.

CarNewsChina/Reprodução

Embora tenha duas versões, a Mix tem apenas uma motorização: 415cv na roda traseira com 6,8s de 0-100km/h com opção de bateria com 76kwh para 550km de autonomia ou 102kwh para até 700km de autonomia.

CarNewsChina/Reprodução

Entre as funcionalidades estão condução autônoma para estrada e cidade com sistema Haohan 2.0, radares Lidar, arquitetura elétrica de 800 volts e sistema de carga rápida.





