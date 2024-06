Alto contraste

Zeekr testa novo SUV compacto na China

A Zeekr está definitivamente no mapa do mercado brasileiro e na China a marca do grupo Geely acelera seu desenvolvimento de novos produtos. Agora imagens de um novo SUV surgem na internet mostrando que a marca está com o pé no acelerador a fim de lançar seus 7 novos carros em três anos.

O novo veículo flagrado pelo CarNewsChina é baseado no Zeekr 007, e atualmente é conhecido por CX1E.

Esse SUV médio tem na faixa de 4,70m de comprimento sendo maior que os modelos até então apresentados. Com perfil tecnológico o CX1E ainda está bem camuflado e tem identidade própria de LEDs na iluminação como identificamos nesse flagra.

Marca de tecnologia da Geely, Zeekr quer lançar 7 carros até 2026

A Zeekr apresentou uma tecnologia de iluminação com seu Led de 2.400 pontos capaz de se “comunicar” com outros veículos sendo esta uma das tecnologias inéditas que a marca pretende introduzir nos mercados onde atua. Em breve vamos conhecer a linha completa da Zeekr e os planos da marca para o mercado nacional.

