Elmar Nascimento é escolhido relator do projeto de lei sobre destinação de emendas parlamentares Relatoria do PLP 175/2024 foi articulada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em sinalização a Elmar Nascimento (União-BA), que pode anunciar a retirada da candidatura à sucessão da Câmara dos Deputados Blog da Farfan|Tainá FarfanOpens in new window 04/11/2024 - 11h05 (Atualizado em 04/11/2024 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cargo de relator confere a Elmar Nascimento um papel importante nas negociações Arquivo/Câmara dos Deputados

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) foi escolhido como relator do projeto de lei complementar (PLP) 175/2024, de autoria do deputado Rubens Pereira (PT-MA), que aborda a destinação das emendas parlamentares. A escolha foi fruto de uma articulação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que busca com isso estimular a possível desistência da candidatura de Nascimento à presidência da Casa e se reaproximar do líder do União Brasil.

A movimentação ocorre em meio a uma série de disputas internas sobre o tema das emendas parlamentares, que agora conta com três projetos distintos: o PLP 175/2024 de Rubens Pereira, o projeto alternativo protocolado pelo deputado Zé Vitor (PL-MG) e uma proposta semelhante que tramita no Senado, de autoria do senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

A estratégia de Lira ao nomear Nascimento como relator do projeto de Rubens Pereira é vista como um esforço para consolidar uma base de apoio ao seu candidato à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O cargo de relator confere a Elmar Nascimento um papel importante nas negociações, já que ele poderá influenciar diretamente o texto final a ser aprovado, o que tem potencial para fortalecer sua posição mesmo sem concorrer à presidência.

‌



A relevância das emendas parlamentares, especialmente em ano pré-eleitoral, torna o tema sensível. Esses recursos, destinados a investimentos locais, são um dos principais instrumentos de parlamentares para consolidar bases eleitorais e fortalecer alianças com governos estaduais e municipais.

Assim, a escolha do relator e o conteúdo do projeto final terão repercussões diretas para diversas regiões do país e para as futuras eleições.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.