A estratégia política de Bolsonaro é desqualificar Moraes Ex-presidente vai continuar a visitar cidades pelo Brasil e pretende confrontar ministro do STF Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 24/02/2025 - 10h08 (Atualizado em 24/02/2025 - 10h08 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento do Partido Liberal, em Brasília Lis Cappi/R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro, após a acusação de liderar uma organização criminosa que teria tentado um suposto golpe de estado, tem adotado a estratégia de desqualificar politicamente o Ministro Alexandre de Moraes, que está à frente do processo. Neste ponto, a estratégia política tem se desvinculado um pouco da estratégia jurídica.

No campo político, Bolsonaro tem utilizado as redes sociais e meios eletrônicos para disseminar mensagens contra Moraes. Em uma delas, enviada neste domingo (23), a mensagem insinua que Moraes ameaçou Mauro Cid durante depoimento. A mensagem diz: “o Ministro chegar a um delator premiado e dizer ‘ou você fala ou você vai ser preso!’; Alexandre de Moraes estava fazendo uma pesca probatória no celular de Mauro Cid”.

Ao se colocar como vítima, Bolsonaro também desqualifica o Supremo como um todo e afirma que este não seria o foro adequado para julgá-lo.

Paralelamente, a defesa jurídica do ex-presidente vai continuar tentando protelar o processo até 2026, quando teremos eleições presidenciais. A defesa técnica no STF vai ser mantida. Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, não desistiu de ser candidato, embora tenha remotas chances de reverter essa inelegibilidade no Supremo. O objetivo é atrasar o julgamento no STF para que o processo interfira no processo eleitoral.

Diante disso, Bolsonaro só deve escolher um substituto nas urnas em 2026. Seu filho, Eduardo Bolsonaro, desponta como o candidato mais forte da família Bolsonaro para a disputa presidencial, embora publicamente o pai não assuma. Bolsonaro não pretende desistir facilmente de ser candidato e planeja levar essa discussão até as últimas consequências.

Nesta segunda-feira (24), em clara pré-campanha, Jair Bolsonaro foi para o Recife e foi recebido no aeroporto por apoiadores. O ex-presidente vai passar o carnaval em Angra dos Reis no Rio de Janeiro.

