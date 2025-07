Alcance de medidas de Trump contra o Brasil pega família Bolsonaro de surpresa Expectativa era de que as medidas atingissem o ministro Alexandre de Moraes e outros envolvidos no julgamento no STF Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 10/07/2025 - 10h47 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h47 ) twitter

Eduardo Bolsonaro atuou junto ao governo de Donald Trump para que autoridades brasileiras recebessem sanções Reprodução/Instagram/@bolsonarosp

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro não esperavam o alcance das medidas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump.

As tarifas comerciais não foram o centro das negociações feitas por Eduardo Bolsonaro, que, embora tenha atuado para que autoridades brasileiras recebessem sanções, não sabia que Trump iria decidir tarifar os produtos brasileiros em 50% a partir de primeiro de agosto.

RESUMO DA NOTÍCIA A família Bolsonaro foi pega de surpresa com as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump para produtos brasileiros.

Eduardo Bolsonaro esperava sanções direcionadas a ministros do STF, mas não às tarifas comerciais.

As tensões aumentaram devido ao apoio de Lula ao uso de outras moedas e medidas judiciais contra empresas de tecnologia.

A crise impacta as negociações políticas para as eleições do próximo ano e a possível candidatura de Eduardo Bolsonaro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em nota, Eduardo Bolsonaro disse que “a carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade.”

Mas, nos bastidores, ele diz que esperava sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e contra outros integrantes do Judiciário, como o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

No início da semana, Eduardo Bolsonaro disse que já esperava novas medidas do governo americano após Trump divulgar mensagem de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chamar o julgamento do golpe no STF de “caça às bruxas”.

Nos bastidores, Eduardo Bolsonaro também diz que as medidas de Trump escalaram por outros motivos, como a reunião dos Brics na qual o presidente Lula defendeu o uso de outras moedas para reduzir a dependência do dólar.

Outro motivo apontado para a ampliação das tensões foram as medidas judiciais contra as empresas de tecnologia.

Diante do panorama e da possibilidade de prejudicar empresas e empregos no Brasil, a família Bolsonaro também avalia o que fazer nos contatos com o governo americano. Há a possibilidade de uma atuação para tentar reduzir o impacto econômico.

A crise também têm forte impacto nas negociações políticas para as eleições do ano que vem. A polarização ganha força, e uma possível candidatura de Eduardo Bolsonaro também.

