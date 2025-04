Bolsonaro está bem após internação em Natal, diz pessoa próxima ao ex-presidente Bolsonaro precisou ser levado de helicóptero do interior do Rio Grande do Norte para hospital na capital Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 11/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h32 ) twitter

Jair Bolsonaro ainda sofre as consequências da facada que recebeu na campanha presidencial de 2018 WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta sexta-feira (11) em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele passou mal durante um evento político na cidade de Santa Cruz, no interior do estado.

Após atendimento inicial, Bolsonaro foi transferido de helicóptero do governo do estado para o hospital Rio Grande, em Natal.

O blog conversou com uma pessoa próxima ao ex-presidente, que relatou: “Agora ele está bem, pousando agora em Natal.”

Bolsonaro voltou a sentir dores abdominais. Seu intestino apresenta constantes intercorrências devido à facada que sofreu durante a campanha de 2018 e às cirurgias subsequentes para reconstrução intestinal.

