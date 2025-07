Bolsonaro exalta apoio de Trump e o classifica como o ‘maior chefe de Estado’ Ex-presidente compartilha alegria com declaração de solidariedade do americano Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 07/07/2025 - 14h14 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h14 ) twitter

Jair Bolsonaro publicou post agradecendo declaração de Donald Trump Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter recebido com alegria a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como “caça às bruxas” o julgamento que ele enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de estado.

Nas redes sociais, Trump também disse que, “o Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro”. Ele também falou que a eleição no Brasil “foi muito acirrada e, agora, ele (Bolsonaro) está liderando as pequisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político”.

RESUMINDO Jair Bolsonaro expressa alegria com apoio de Donald Trump sobre seu julgamento no STF.

Trump critica o tratamento dado a Bolsonaro no Brasil, chamando de "ataque a um oponente político".

Bolsonaro elogia Trump como o "maior chefe de Estado do mundo".

Ex-presidente brasileiro se prepara para divulgar nota de agradecimento a Trump. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ao blog, Bolsonaro disse que Trump é o “maior chefe de Estado do mundo” e que “sempre teve simpatia” pelo presidente norte-americano. No momento em que o blog falou com o ex-presidente, ele se preparava para divulgar a seguinte nota de agradecimento.

- Recebi com muita alegria a nota do Presidente @realDonaldTrump . Convivi por dois anos com o Pres. Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos.



- Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica (Lawfare), clara perseguição… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 7, 2025

