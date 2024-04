Caso Joca: rastreamento de animais pode ser a solução

Alto contraste

Morte do cão Joca mobilizou diversos setores da sociedade a respeito do transporte de animais domésticos em voos comerciais Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A morte do golden retriever Joca na semana passada continua provocando comoção, e as autoridades discutem melhorias no transporte aéreo de animais.

Hoje as regras são definidas pelas próprias companhias, e os animais de estimação acima de 20 kg precisam viajar nos bagageiros dos aviões.

Em entrevista exclusiva para o Jornal da Record, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que uma das possiblidades é o rastreamento, em tempo real, dos animais. “Defendo que a gente possa ter, por exemplo, um monitoramento permanente. Acho que já existe expertise para a gente poder criar, não sei se através de uma coleira, através de uma pulseira, através de um próprio monitoramento de câmeras, o rastreamento, ou seja, todo animal que for transportado no porão, ele passe a ter o seu rastreamento permanente, que o tutor, o dono do animal, ele possa, desde a entrega, até o final da viagem, saber por onde [o animal] passou. Tenho muita confiança que esse marco, infelizmente, da morte do Joca vai servir de reflexão para todas as companhias aéreas para que a gente possa ter uma melhor governança”, explicou o ministro.

Costa Filho e a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) discutem a criação do primeiro Plano Nacional de transporte animal do país. A expectativa é de que a proposta fique pronta até 30 de junho.

A companhia aérea Gol tem até o fim desta segunda-feira (29) para dar explicações à ANAC do que ocorreu com o cão Joca. Ele foi enviado num voo de Guarulhos para Fortaleza e retornou à Guarulhos, onde chegou morto. O destino correto do animal era Sinop (MT).