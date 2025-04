Foto de Bolsonaro em recuperação em UTI de hospital, após cirurgia de 12 horas, é divulgada Ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência em Brasília devido a complicações intestinais Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 14/04/2025 - 18h12 (Atualizado em 14/04/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro faz sina de positivo em UTI de hospital Divulgação





Uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro em recuperação após passar por cirurgia foi divulgada na tarde nesta segunda-feira (14) pelas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na imagem, Bolsonaro faz sinal de positivo.

O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência em Brasília devido a complicações intestinais, que durou cerca de 12 horas. A necessidade do procedimento surgiu após exames mostrarem distensão abdominal e aderências causadas por múltiplas cirurgias anteriores.

Após a cirurgia, Bolsonaro permanece na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, sob monitoramento intenso nas primeiras 48 horas críticas de recuperação. A alimentação oral será retomada apenas após a estabilização completa do intestino.

‌



Segundo última nota do hospital, ele já conseguiu sentar e apresenta boa evolução clínica. Veja a íntegra da nota abaixo:

“O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório de cirurgia de lise de extensas bridas e reconstrução de parede abdominal. Apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. No decorrer do dia, sentou-se no leito e iniciou deambulação assistida, sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.