Mais de 1,3 milhão de beneficiários do INSS já contestaram desconto irregular Pedido deve ser feito por meio do aplicativo “Meu INSS”, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135 Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 16/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 16/05/2025 - 17h52 ) twitter

Exclusão de desconto pode ser feita pelo Meu INSS ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou na tarde desta sexta-feira (16) que 1.345.817 beneficiários já contestaram descontos não autorizados de associações desde quarta-feira (14), quando começou a receber os pedidos de reembolso. O total de consultas foi de 1.370.635, destes 24.818 autorizaram os descontos.

Os aposentados e pensionistas podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo “Meu INSS”, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135.

Consulta dos descontos de entidades associativas

Quantidade de consultas: 1.370.635

Quantos não autorizaram e solicitaram o reembolso 1.345.817

Quantos autorizaram os descontos: 24.818

Canal de atendimento Meu INSS: 1.266.516 (92,4%)

Canal de atendimento Central 135: 104.119 (7,6%)

Quantidade de Entidades Contestadas: 41

Meu INSS

Acessos aos Meu INSS: 34.960.465

Acesso à funcionalidade de Consulta dos descontos no Meu INSS: 5.997.999

Acessos de usuários que não possuíam descontos: 2.836.350

Segundo o INSS, o beneficiário que não reconhecer a validade do desconto deve apenas fazer uma contestação simples, sem a necessidade de apresentação de provas.

A associação apontada terá 15 dias úteis para mostrar documentos que comprovem que não há ilegalidade. Caso contrário, terá que devolver os valores cobrados indevidamente.

