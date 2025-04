Novo procedimento cirúrgico de Bolsonaro deve durar seis horas Segundo o boletim médico, os exames ‘evidenciaram a persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais’ Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 13/04/2025 - 10h44 (Atualizado em 13/04/2025 - 10h47 ) twitter

Equipe responsável pela cirurgia acompanha Bolsonaro desde a facada, em 2018 Reprodução/Instagram - @jairmessiasbolsonaro - 12.4.2025

Após passar mal em uma agenda no interior do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia no hospital DF Star em Brasília na manhã deste domingo. Segundo uma fonte consultada pelo Blog, o procedimento será “longo” e deverá ter a duração de “6 horas”. A nova intervenção cirúrgica acontece para solucionar uma obstrução intestinal.

O ex-presidente chegou à Brasília na noite de ontem e, segundo pessoas que o acompanham, passou bem durante a noite, “ele mandou mensagens logo cedo”. A equipe médica é chefiada pelo cirurgião Cláudio Birolini- da equipe da do Dr. Macedo, que esteve em Natal com o ex-presidente e acompanhou o voo de transferência para a capital federal.

Mas diante da obstrução no intestino, os profissionais, que acompanham o ex-presidente desde a facada durante a campanha de 2018, decidiram fazer uma nova intervenção cirúrgica para reconstrução do trânsito intestinal. A equipe médica é chefiada pelo cirurgião Cláudio Birolini- da equipe da do Dr. Macedo. Segundo o boletim médico, os exames de imagem “evidenciaram a persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas”.

Veja boletim completo

O ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star. Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal.

‌



Bolsonaro voltou a passar mal na sexta-feira em viagem ao Rio Grande do Norte. Com dores abdominais precisou ser transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal. No hospital, fez exames e viajou com o uso de sonda nasoenteral para alimentação e com um acesso central para a administração de medicamentos.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.