Oposição promete dificultar a tramitação da pauta econômica do governo Volta do recesso no Congresso Nacional será marcada por embate político intenso Blog do Nolasco|Thiago Nolasco 04/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA O Congresso Nacional volta do recesso com clima tenso entre governo e oposição.

A proposta do governo para reduzir o Imposto de Renda é uma das prioridades a ser votada.

A oposição busca forçar a votação de um projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O Congresso também enfrenta a tramitação atrasada da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Ciro Nogueira é o líder da oposição no Senado Jefferson Rudy/Agência Senado - 15.07.2025

O senador Ciro Nogueira, um dos principais líderes da oposição no Senado, resume o clima que deve dominar a volta do Congresso Nacional após o recesso parlamentar.

“A pauta do segundo semestre com certeza será tomada por medidas eleitoreiras ou aumento de arrecadação com novos tributos pelo Governo Federal. O Congresso precisa se transformar em um dique de proteção da sociedade”, disse.

Os trabalhos legislativos recomeçam nesta semana em meio a disputas acirradas entre governistas e oposição, com uma pauta cheia de temas sensíveis e estratégicos, muitos deles com forte impacto nas eleições de 2026.

A maioria dos deputados e senadores deve chegar a Brasília nesta terça-feira (6), quando estão previstas as primeiras sessões de votação. Mas já existem negociações nos bastidores.

Entre os projetos prioritários da base governista está a proposta que reduz o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil reais. Para valer, a proposta, aprovada na comissão especial, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

Já a oposição insiste na votação de um projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A medida ganha força com a expectativa de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ainda neste semestre.

Duas situações envolvendo parlamentares bolsonaristas também devem gerar tensão: Eduardo Bolsonaro, que pode perder o mandato por excesso de faltas após o fim de sua licença; e Carla Zambelli, que foi presa na Itália após ser condenada a dez anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça.

O clima político também fica conturbado com o “tarifaço” promovido pelo governo americano.

Além das disputas políticas, o Congresso terá pela frente uma lista robusta de propostas que impactam diretamente a economia e as contas públicas. Estão no radar:

A taxação de bancos, bilionários e casas de apostas (bets), além do fim da isenção de IR sobre LCIs e LCAs;

A criação da tarifa social de energia;

Aceleração da revisão de benefícios previdenciários e assistenciais;

Redução dos chamados “supersalários”;

Reforma da Previdência dos militares;

Corte de incentivos fiscais.

Outro tema fundamental que aguarda votação é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que já está com a tramitação atrasada.

