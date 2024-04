'Os EUA estão essencialmente em guerra com a Rússia', diz secretário de imprensa de Putin após eleição Putin foi reeleito para a presidência da Rússia até 2030 com quase 90% dos votos

Logo após a confirmação da vitória de Vladimir Putin nas eleições do último final de semana, o governo da Rússia aumentou o tom contra os Estados Unidos. Dmitry Peskov, secretário de imprensa presidencial russo, afirmou que os americanos estão "essencialmente em guerra" com a Rússia.

"Os Estados Unidos estão de fato profundamente envolvidos na Ucrânia e estão essencialmente em guerra com a Rússia", afirmou Peskov.

No último domingo, Putin foi reeleito presidente da Rússia com quase 90% dos votos. Ele ficará no poder, pelo menos, até 2030, com a chance de ainda concorrer a mais um mandato de seis anos.

Observadores independentes relataram violações que teriam ocorrido nas assembleias de voto em todo o país durante os três dias de eleição. Estas incluíam queixas mais tradicionais sobre funcionários públicos serem forçados a votar, votos fraudulentos e relatos de que nas eleições de 2024 as autoridades por vezes nem sequer tentaram dar aos eleitores a oportunidade de votar secretamente.

Os EUA reagiram à reeleição de Putin. A Casa Branca divulgou uma nota oficial declarando que as eleições na Rússia não foram nem livres, nem justas.

"Putin já disse que tais avaliações são esperadas e previsíveis, levando-se em conta que os EUA estão envolvidos, até profundamente envolvidos, na guerra na Ucrânia. Dificilmente se poderia esperar uma opinião diferente", disse Peskov.