Presidente da Telebras vai assumir Ministério das Comunicações O presidente Lula aceitou indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que Frederico de Siqueira Filho assuma a pasta Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 23/04/2025 - 20h43 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h44 )

Frederico de Siqueira Filho, atual presidente da Telebras Reprodução/Telebras

Em reunião no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (23), o presidente Lula, segundo relatos, aceitou a nova indicação de Davi Alcolumbre para o Ministério das Comunicações.

O escolhido é um técnico: Frederico de Siqueira Filho, atual presidente da Telebras. A nomeação deve ser oficializada até a próxima sexta-feira (25).

Com isso, o Ministério das Comunicações seguirá sob indicação do União Brasil. Nesta terça-feira (22), o líder do partido na Câmara, deputado Pedro Lucas, recusou assumir o ministério, 12 dias após ter sido anunciado pelo governo como novo titular da pasta.

O antigo ocupante do cargo, Juscelino Filho, retornou à Câmara dos Deputados, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares.

