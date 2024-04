Russos relatam sentimento de medo em Moscou

Blog do Nolasco |Do R7 e Thiago Nolasco

Ataque deixou 40 mortos e 145 feridos Ataque deixou 40 mortos e 145 feridos (Reprodução/X/@RussianEmbassy)

O ataque ao público que iria assistir a um show nesta sexta-feira (22) em Moscou causa comoção entre os moradores da capital russa.

Atiradores ainda não identificados, com armas automáticas, granadas e bombas incendiárias, entraram no teatro de um shopping atirando e mataram pelo menos 40 pessoas, segundo as Forças Federais de Segurança da Rússia, e deixaram 145 feridos. Os resgates continuam sendo feitos por bombeiros e forças especiais.

Uma moradora da cidade disse ao blog que a sensação por lá é "assustadora, ainda não está claro o que está acontecendo, há muitas vítimas e mortos". Ela afirma também que o clima é de insegurança. "Sim, não é seguro estar na Rússia agora. Todas as pessoas estão preocupadas", diz.

Segundo a agência de notícia estatal da Rússia, a TASS, as vítimas do ataque não perceberam imediatamente que havia começado um tiroteio. Elas confundiram os tiros com os trabalhos de instalação do show, disse uma das testemunhas.