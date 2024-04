Terrorista diz que atirou por dinheiro durante ataque a casa de show em Moscou

Blog do Nolasco |Do R7 e Thiago Nolasco

Bombeiros trabalham para apagar incêndio na casa de show atacada por terroristas em Moscou Bombeiros trabalham para apagar incêndio na casa de show atacada por terroristas em Moscou (Mikhail Tereshchenko/TASS - 22.03.2024)

No interrogatório, um dos terroristas presos pelo ataque à casa de shows em Moscou, disse ter agido por dinheiro. No vídeo ele fala que cometeu o ataque terrorista por dinheiro, que foram prometidos meio milhão de rublos, menos de 30 mil reais. As informações são do canal de televisão RT da Rússia. Durante o interrogatório, o agressor disse também que foi contatado pelo Telegram, onde ouviu as lições de um “pregador” e recebeu a oferta de recompensa. Ele afirmou que só recebeu a metade.

O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, mas as autoridades russas continuam a investigação porque ainda suspeitam de envolvimento de grupos ucranianos no ataque. O governo americano diz que alertou a Rússia sobre a possibilidade de ataque do grupo terrorista Estado Islâmico. Foram presos 11 terroristas, incluindo os 4 atiradores. Os atiradores foram localizados perto da fronteira com a Ucrânia. Eles estavam num veículo que tentou furar um bloqueio policial.

O centro de relações públicas, do Serviço Federal de Segurança Russa, afirmou que, "depois de cometer o ataque terrorista, os criminosos tentaram escapar, deslocando-se de carro em direção à fronteira russo-ucraniana. Os criminosos pretendiam cruzar a fronteira e tinham contatos relevantes do lado ucraniano”, observou o departamento.

Para as autoridades da Rússia, o ataque terrorista foi cuidadosamente planejado. As armas utilizadas pelos terroristas foram preparadas antecipadamente em um esconderijo.

Na noite desta sexta-feira, atiradores invadiram uma casa de shows onde haveria uma apresentação de uma banda de rock. O número de mortos já passa de 115 e ainda pode aumentar.