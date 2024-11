Israel avisa que vai atacar apenas instalações militares do Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma ligação telefônica, informou ao presidente americano, Joe Biden, que descartou, por ora, atacar instalações nucleares e de produção de petróleo iranianas. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Washington Post, os alvos serão apenas instalações militares.



Netanyahu também informou aos Estados Unidos que o ataque ocorrerá antes das eleições americanas, marcadas para o dia 5 de novembro. Segundo fontes do governo americano, Joe Biden ficou mais tranquilo, já que teme uma escalada da guerra entre os dois países.



Em 1º de outubro, o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel; alguns não foram interceptados e atingiram o território israelense. Ninguém morreu neste ataque.



O ataque do Irã deixou o clima ainda mais tenso na região. Israel está com missões em andamento contra o Hamas na Faixa de Gaza e contra o Hezbollah no Líbano, mas sempre afirma que os grupos terroristas são financiados pelo Irã.