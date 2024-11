O sobe e desce da política refletido em um único souvenir do lado da Casa Branca

Uma simples lembrança da campanha eleitoral americana resume bem o dinamismo do mundo político após o resultado das eleições dos Estados Unidos .



Um adesivo de Kamala Harris, que custava US$ 4,99 dois dias após a derrota da democrata nas urnas, agora é vendido por US$ 3,99, e a tendência é de que o preço continue caindo. Para equilibrar o faturamento, uma lembrança similar de Donald Trump, que antes era vendida por US$ 4,99, agora custa US$ 6,99. A inflação, que o republicano prometeu controlar e que lhe garantiu milhões de votos, teve um aumento rápido por aqui.



Assim como os souvenirs, as mudanças no mundo político são rápidas. Sem poder ou expectativa de poder, é hora de muitos abandonarem o barco democrata. Por outro lado, o lado republicano fica lotado neste momento, pois naturalmente todas as atenções se voltam para quem vai comandar a maior potência do planeta.



Nos 30 minutos em que passei na loja, apenas os produtos do republicano eram procurados e o de Kamala Harris nem eram tocados. Mas é sempre importante lembrar que ninguém é eterno no mundo democrático. Quatro anos depois, há novas eleições e tudo muda. O que estava valorizado hoje pode ser o produto encalhado no estoque amanhã, e vice-versa.