Washington se prepara para tumultos na eleição Cercas são colocadas na Casa Branca e em outros pontos da capital dos EUA Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 04/11/2024 - 16h41 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cercas são colocadas na Casa Branca e em outros pontos da capital dos EUA Reprodução/Arquivo P

A Casa Branca e locais históricos de Washington, a capital dos Estados Unidos, estão sendo cercados nesta segunda-feira (4). As medidas de segurança estão sendo implementadas na cidade e também na Flórida antes do principal dia das eleições, nesta terça-feira (5).

A Flórida também preocupa, pois é onde Donald Trump vota e acompanhará as eleições. Equipes também trabalharam no Observatório Naval, onde a vice-presidente e candidata Kamala Harris reside.

O Serviço Secreto está atuando em parceria com as autoridades locais para aumentar os níveis de segurança no dia da eleição.

Não foi divulgada a existência de uma nova ameaça a Washington e a esses outros pontos; as precauções estão sendo tomadas caso os resultados das eleições causem tumultos.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.