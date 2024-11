O que acontece se houver empate nas eleições presidenciais dos EUA? Entenda

A votação para as eleições presidenciais nos Estados Unidos termina nesta terça-feira (5) e pesquisas feitas na última semana mostraram um empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris . Em entrevista ao Conexão Record News , Lier Ferreira, professor dos cursos de direito e relações internacionais do Ibmec-RJ, explicou que, nas eleições americanas , é possível acontecer um empate entre os candidatos. Nesse caso, a decisão vai para a Câmara dos Deputados, também eleita nesse pleito. “Segundo a Constituição americana, em caso de empate, a Câmara dos Deputados decide. Se os democratas tiverem maioria, terão vantagem na escolha, assim como ocorreria com os republicanos”, afirmou Ferreira. “É uma corrida avassaladora e que vai ser emocionante até muito depois do fim.”