5.º rodada entre EUA e Irã termina sem acordo; exército iraniano volta a fazer ameaças O encontro foi realizado em Roma, na Itália, para falar sobre projeto nuclear; ainda não há declarações oficiais dos dois lados. Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 23/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h11 )

A reunião entre representantes do Irã e dos EUA terminou depois de quase três horas. O chefe da delegação americana saiu sem falar com a imprensa alegando compromissos. O representante iraniano, Abbas Araghchi, que também é chanceler do país, disse que deixou claro o recado do Aiatolá.

Folha Vitória

“Foi uma das rodadas de negociações mais profissionais. Mantemos nossas posições firmes. Os americanos agora têm uma compreensão mais clara das posições do Irã.”

Aragchi disse que o caminho entre eles continua aberto: “No final, pode-se dizer que a questão das negociações indiretas permanece em aberto e as conversas continuarão”.

Mais cedo, ele tinha publicado em uma rede social: “Descobrir o caminho para um acordo não é ciência de foguetes. Zero armas nucleares = temos um acordo. Zero enriquecimento = NÃO temos um acordo.”

‌



Na saída, ele não comentou o que foi discutido. Apenas que o Ministro das Relações Exteriores de Omã - que faz a mediação do acordo - fez propostas para remover obstáculos. As opiniões das respectivas capitais sobre essas propostas serão revisadas na próxima rodada".

Os dois países têm um ponto em divergência: o enriquecimento de Urânio. O Irã quer o direito de enriquecer, mas apenas para fins pacíficos. Os americanos, por outro lado, querem que eles abandonem totalmente o projeto.

‌



Mas o que chamou atenção foi um comunicado do exército do Irã minutos antes.

‌



“As forças armadas responderão com força e autoridade a qualquer ameaça ou ação ilícita que vise os objetivos e valores sagrados da Revolução Islâmica”.

E ainda terminam a nota criticando o presidente Donald Trump.

“O descarado presidente dos Estados Unidos faria melhor se revisasse a história da Revolução Islâmica, da Defesa Sagrada e das operações 1 e 2 da Promessa Verdadeira antes de falar sobre o orgulhoso Irã, para que ele possa, de alguma forma, lidar com seus erros de cálculo.”

Os americanos não comentaram.

