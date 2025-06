Ações da Tesla se recuperam um dia depois de perda histórica após briga de Musk com Trump Os dois ainda não se falaram após a confusão e o mercado olha com tensão os próximos passos Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 06/06/2025 - 16h15 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Musk e Trump brigaram após a saída do milionário do governo americano Reprodução/ X @elonmusk - 12.02.2025

A briga do homem mais rico do mundo com o homem mais poderoso do mundo ainda continua. Elon Musk, ex-secretário de Trump, e o presidente americano ainda não se falaram após trocarem farpas e até ameaças na internet.

Quando os dois começaram a mostrar sinais de rompimento após os tarifaços e as políticas econômicas de Trump, Musk começou a criticar o ex-chefe publicamente.

Ontem, a briga veio à tona e as ações da Tesla, de Musk, despencaram. Quase sem fim. Em valores de mercado, a empresa derreteu US$ 152 bilhões em apenas um dia. Hoje, as ações cresceram 4%.

Mas a tendência de alta não deve continuar. Não há sinais de trégua entre os dois. E o mundo observa com cautela mais uma confusão na economia dos Estados Unidos na segunda gestão de Trump.

‌



Um funcionário da Casa Branca diz que Trump não quer mais conversa. Um ainda pode prejudicar muito o outro. O final dessa história só a história vai dizer.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.