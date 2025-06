Aiatolá do Irã é levado para bunker secreto após ataques de Israel O primeiro-ministro israelense disse que diversos alvos foram atingidos no país persa Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 12/06/2025 - 22h22 (Atualizado em 12/06/2025 - 22h22 ) twitter

Aiatolá Khamenei, o líder do Irã Divulgação/Khamenei.ir

Israel cumpriu ameaça e atacou dezenas de alvos que fazem parte do programa nuclear do Irã, como já tinha prometido.

Por segurança, o chefe do governo, o Aiatolá Ali Khamenei, foi levado para um esconderijo com segurança, sem aviso prévio e só com uma informação: o local é protegido contra mísseis de Israel.

Ainda não se sabe para onde ele foi levado. Até a capital Teerã foi atingida. Não se sabe o tamanho do prejuízo. Os acordos com os americanos certamente foram por água abaixo.

Um fato é certo. Não vai ficar barato. Irã vai reagir. A guerra vai começar

