Americanos acreditam que Israel esteja preparando ataque às bases nucleares do Irã Após negociações dos americanos com os iranianos azedarem, o serviço secreto acredita que Israel está pronto para agir e evitar que os aiatolás consigam construir bombas nucleares Blog do Zamataro|Luiz Felipe Zamataro 21/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h53 )

Aiatolá Khamenei, o líder do Irã Divulgação/Khamenei.ir

Não é de hoje que Israel tem planos na mesa para atacar as polêmicas bases nucleares do Irã. O medo deles e do resto do mundo é um só: que os aiatolás estejam enriquecendo urânio a ponto de produzir armas e bombas nucleares - o que os iranianos negam.

O Irã afirma que o projeto é pacífico e que o líder do país, o aiatolá Khamenei, divulgou uma ordem proibindo qualquer projeto de armas nucleares, o que é visto com desconfiança pela comunidade internacional.

Segundo a agência da ONU de energia atômica, o Irã ainda não tem capacidade para construir a bomba, mas está bem próximo. Os americanos acreditam que faltam avançar apenas 10% para começar uma produção em massa.

Com a chegada de Donald Trump ao poder, americanos e persas fizeram quatro rodadas de negociações, mas nenhuma avançou. Nem sequer a ponto de chegar a um memorando. Nada.

‌



Enquanto isso, o Irã continua ativo no projeto. Mais cedo, fontes do governo americano informaram a jornalista da rede CNN que Israel já está com o projeto de atacar as bases na mesa e isso pode acontecer em breve. A Casa Branca, Teerã e nem israelenses comentaram.

Mas o fato é claro: só a diplomacia pode evitar uma guerra. A quinta rodada de negociações ainda não foi marcada - mas agora a comunidade internacional pressiona os dois lados para que se chegue a um consenso o quanto antes.

‌



