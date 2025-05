“Só uma brincadeira de casal”, diz Macron após levar tapa da esposa no avião presidencial A cena, que viralizou na internet, constrangeu o governo francês. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 26/05/2025 - 09h54 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h57 ) twitter

Assim que o vídeo em que aparece levando um tapa da esposa, Brigitte, viralizou nas redes sociais, o presidente francês Emmanuel Macron decidiu falar com a imprensa. O casal estava prestes a desembarcar em Hanói, no Vietnã, para uma visita de estado. Quando a porta abre, é possível ver o tapa de Brigitte e o constrangimento de Macron, que segue o protocolo e desce como se nada tivesse acontecido. Ele diz que tudo não passa de um mal-entendido.

“Estávamos brincando, nada mais, nada menos. E isso está se tornando uma espécie de catástrofe geoplanetária. Fazemos um vídeo que diz um monte de bobagens.”

O chefe de estado francês ainda completou, durante uma coletiva.

“Minha esposa e eu estávamos brincando, como fazemos com frequência (...) Durante três semanas, houve pessoas que assistiram aos vídeos e acharam que eu compartilhei um pacote de cocaína, que tive um encontro mano a mano com um presidente turco e que agora estou tendo uma briga doméstica com minha esposa. Nada disso é verdade (...).

‌



O Palácio do Eliseu inicialmente negou a veracidade das imagens, sugerindo um vídeo gerado por IA, antes que elas fossem autenticadas. Depois a comitiva de Macron soltou uma nota.

“Foi um momento em que o presidente e sua esposa relaxaram uma última vez antes do início da viagem, rindo bastante. Foi um momento de cumplicidade”

‌



Tapa ou brincadeira? A verdade mesmo é que a imagem constrangeu o governo francês e colocou mais uma “pitada” na baixa popularidade de Macron.

