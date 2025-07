Donald Trump manda matar pai e dois filhos chefes do Estado Islâmico O ataque foi realizado na sexta-feira e divulgado hoje. O presidente americano temia que o grupo terrorista voltasse a crescer no Oriente Médio. Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 26/07/2025 - 14h53 (Atualizado em 26/07/2025 - 14h53 ) twitter

Reunião de chefes do Estado Islâmico. O medo é ressurgir um dos grupos mais temidos do planeta.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou a morte de um chefe do Estado Islâmico e os dois filhos em um ataque aéreo na cidade de Al-Bab, na província de Aleppo, cidade-chave na Síria.

De acordo com os americanos, os três chefes estavam emitindo ordens para células terroristas adormecidas do grupo fundamentalista.

Após a queda de Bashar Al- Assad, pequenos grupos do temido Estado Islâmico voltaram a agir em todo país.

Alguns até voltaram a se unir em novas ações.

‌



Com receio, Donald Trump exigiu ação dos EUA e dos aliados.

Novos ataques não estão descartados.

