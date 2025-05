EUA: Israel pode preparar ataque ao Irã em sete horas De acordo a inteligência americana, o tempo é muito curto para o presidente Donald Trump pressionar o premiê de Israel para desistir da ideia Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 29/05/2025 - 11h13 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h13 ) twitter

EUA: Israel pode preparar ataque ao Irã em sete horas

Benjamin Netanyahu tem conversado várias vezes durante esse mês com Donald Trump sobre realizar ou não um ataque às instalações nucleares do Irã.

Trump, no momento, é absolutamente contra a ideia. Os americanos estão na quinta rodada de negociações com os persas e acreditam que possam chegar num acordo.

Porém, as discussões ainda estão num impasse: o Irã quer continuar o programa nuclear, mas com fins pacíficos. Americanos e isralenses querem o congelamento total do programa nuclear.

Já o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu já demonstrou sinais que não acredita em um acordo e vem deixando os militares de prontidão.

‌



Desde a preparação até o aval de Netanyahu, Israel demoraria 7 horas para um ataque concentrado.

Para eles, o ataque nesses dias seria no momento certo:

‌



1. Em outubro, Israel destruiu boa parte do sistema de defesa aérea.

2. ⁠os jatos conseguiriam chegar cada vez mais perto das instalações nucleares sem seres percebidos

‌



3. ⁠O principal: Hamas, Hezbollah e Houthis, milícias iranianas espalhadas no Oriente Médio, estão em frangalhos

A decisão deve sair a qualquer momento.

